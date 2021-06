HELSINKI und REDWOOD CITY, Kalif. (ots) - Die MariaDB® Corporation

(https://mariadb.com/) gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit des MariaDB

Community Server 10.6 bekannt. Die neue Version verschafft der

Open-Source-MariaDB-Community bedeutende Fortschritte. Der MariaDB Community

Server 10.6 erweitert mit der JSON-Tabellenfunktion die Möglichkeiten für

Entwickler, befreit Anwender durch erweiterte PL/SQL-Kompatibilität von teuren

proprietären Bindungen und fügt mit atomarer DDL eine leistungsstarke

Absicherung im Falle von Datenbankausfällen hinzu, die die modulare

Speicher-Engine-Architektur von MariaDB unterstützt. Zudem erhielt MariaDBs

Columnar-Engine für leistungsstarke Analysen wichtige Verbesserungen für mehr

Benutzerfreundlichkeit und Stabilität sowie neue Funktionen wie

festplattenbasierte Datenaggregation.



"MariaDB ist eine der besten relationalen Datenbanken der Welt, bekannt für

schnelle Innovationen, eine starke Community und seine moderne Architektur, die

flexible Arbeitslasten unterstützt", sagt Max Mether, Mitbegründer und VP of

Server Product Management, MariaDB Corporation. "Wir wollen der Community immer

wieder Innovationen bieten und freuen uns daher sehr, dass die diesjährige

Version Entwicklern und DBAs besondere Funktionen bietet."





Innovationen für die CommunityDer MariaDB Community Server 10.6 verfügt über wichtige neue Funktionen,darunter:- Erweiterung von JSON : JSON entwickelt sich immer mehr zum Standardformat fürden Datenaustausch und für unstrukturierte Daten. MariaDB (alleMariaDB-Versionen ab 10.2) enthält eine Reihe von Funktionen, die JSONunterstützen. Mit dieser Version fügt MariaDB JSON-Tabellenfunktionen hinzu,die eine Tabellenansicht der in MariaDB gespeicherten JSON-Daten ermöglichen.Die Abfragen werden als reguläre Tabelle mit SQL wiedergegegeben.- Oracle-Kompatibilität : Beginnend mit Version 10.3 war MariaDB die ersteOpen-Source-Datenbank, die über PL/SQL-Kompatibilität verfügte, wodurch dieMigration von Oracle zu MariaDB erleichtert wurde. Diese Version besitztmehrere neue, von der Community entwickelte PL/SQL-Kompatibilitätsfunktionen,was den weitreichenden Einfluss dieser Open-Source-Innovation widerspiegelt.- Atomare DDL : Mit MariaDB Community Server 10.6 ist die Data DefinitionLanguage (DDL) jetzt atomar. Das verbessert die Wiederherstellung beiAbstürzen, da sichergestellt wird, dass jede DDL-Anweisung entwedervollständig oder gar nicht ausgeführt wird. Im Gegensatz zu MySQL hat MariaDBatomare DDL in der Datenbankschicht implementiert, so dass verschiedene