Pattern Computer entwickelt neue und innovative Methoden zur Reduzierung von Flugverspätungen

Pattern Computer, Inc. (PCI) freut sich, die Erforschung neuer Erkenntnisse bekannt zu geben, die zu einer signifikanten Reduzierung der Flugverspätungen in den Vereinigten Staaten führen können.

Das Team von PCI stellte einen neuartigen, integrierten Datensatz zusammen, der die Flug-, Flugzeug- und operativen Netzwerkdaten der FAA sowie relevante nationale US-Wetterdaten für die 7,2 Millionen kommerziellen US-Passagierflüge im Jahr 2018 umfasste.

Unter Verwendung der Pattern Discovery Engine konnte das PCI-Team eine Reihe von Mustern aufdecken, die den Verzögerungen bei kommerziellen US-amerikanischen Passagierflügen zugrunde liegen. Während sich viele frühere Ansätze auf Ankunftsverspätungen konzentrierten, entschied sich das PCI-Team, sich auf Abflugverspätungen zu konzentrieren. Dies spiegelt die operative Effizienz der einzelnen Fluggesellschaften sowie die operative Partnerschaft der Fluggesellschaften mit den Flugsicherungseinrichtungen der FAA besser wider.

Das signifikanteste Muster, das in 11 der 12 Monate als Hauptursache für Verspätungen auftrat, waren Abflugverspätungen aufgrund von Wetterfaktoren entlang der Reiseroute in Verbindung mit der geplanten Abflugzeit (Stau). Zusammen waren diese beiden Faktoren über das gesamte Jahr 2018 hinweg am konsistentesten. In 10 der 12 Monate spielte auch die Flugstrecke an diesem Tag eine Rolle – was darauf hindeutet, dass der Kaskadeneffekt von Flugverspätungen auch später am Tag noch Auswirkungen auf die Flüge hat.

„Als wir die Pattern Discovery Engine eingesetzt haben, um die Faktoren hinter den Abflugverspätungen zu verstehen, konnten wir feststellen, dass Verspätungen, die durch die Verkehrsmanagement-Initiativen der FAA aufgrund des Wetters auf der Strecke ausgelöst wurden, die größten Verspätungen im Laufe des Jahres verursacht haben. Das zweitbedeutendste Muster entstand aufgrund von Vereisungsbedingungen am Abflugflughafen, was ebenfalls Kaskadeneffekte im Laufe des Tages für die betroffenen Flugzeuge zur Folge hat. Ein Unterscheidungsmerkmal für Pattern Computer ist, dass wir nicht nur ein Muster erkennen, sondern alle zusammenhängenden Muster im Datensatz in Bezug auf ein bestimmtes Ergebnis in geordneter Reihenfolge sehen“, sagte Mark R. Anderson, CEO von Pattern Computer.