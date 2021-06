Rackspace Technology kündigt erweiterte Leistungen für den gesamten Lebenszyklus der Cloud-nativen Entwicklung an, die Kunden bei der Entwicklung moderner Anwendungen unterstützten

Dazu bietet Rackspace Technology unübertroffene CND-Leistungen, die auf wiederverwendbaren Mustern und definierten Best Practices aus zwei Jahrzehnten Erfahrung in verschiedenen Branchen – vom Gesundheitswesen über Life Science bis hin zu Transport und Logistik – basieren und die Einführung einer Cloud-nativen Umgebung vorantreiben. Darüber hinaus beschleunigt Rackspace Technology für seine Kunden die Einführung moderner Anwendungen. Dabei kommt das Spezialwissen des Unternehmens in den Bereichen Migration von .NET zu .NET Core und Cloud-native SaaS-Plattformen sowie ein bewährtes Framework für die Zerlegung monolithischer Architekturen in Microservices zum Einsatz.

„Mit unserem technischen Know-how bei Cloud-nativen Technologien, Cloud-Plattformen, modernen Architekturen, Tools und Programmiersprachen können wir unseren Kunden effizient die besten Ergebnisse liefern“, so Amir Kashani, VP, Cloud Native Development & IoT Solutions bei Rackspace Technology. „Wir bieten die ideale Kombination aus strategischer Beratung und technischer Exzellenz. Damit erzielen wir hervorragende Geschäftsergebnisse helfen unseren Kunden, innovativ zu sein.“

Rackspace Technology unterstützt seine Kunden auf innovative Weise bei ihrem Weg zu einer Cloud-nativen Umgebung, indem es Services bereitstellt, die von der Evaluierung und Beratung über die Bereitstellung von Lösungen bis hin zu umfangreichen Modernisierungsprojekten reichen. Der Vorteil für die Kunden besteht darin, dass sie aus einem umfassenden Serviceportfolio die Services wählen können, die ihren aktuellen Modernisierungszielen entsprechen, sodass sie ihre Modernisierungsstrategie souverän planen können.