PPG stellt digitales Farbabstimmungsgerät für Nutzfahrzeuge vor

„Anwender müssen lediglich die ColorReader-App herunterladen, sich mit ihrem Smartphone oder Tablet verbinden und den ColorReader zum Scannen auf die lackierte Oberfläche legen“, so Jo Thompson, PPG Color Marketing Manager, Automotive Refinish, Europe, Middle East and Africa. „ColorReader bietet auch dann eine intelligente Lösung, wenn kein Smartphone oder Tablet zur Verfügung steht, indem er nach dem Scannen sofort die drei am ehesten übereinstimmenden Farben auf seinem integrierten Display anzeigt.“

PPG hat ColorReader erst kürzlich in Europa, dem Nahen Osten und Afrika eingeführt und eine positive Resonanz von Kunden erhalten.

„Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, um die dringendsten Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen“, so Thompson weiter. „Wir haben bereits große Erfolge mit digitalen Farbabstimmungs-Tools in anderen Märkten erzielt. Mit der Einführung von ColorReader stellen wir diese Vorteile, insbesondere Geschwindigkeit und Genauigkeit, jetzt auch unseren Kunden im Nutzfahrzeugbereich zur Verfügung.“

Nähere Informationen über ColorReader erhalten Sie auf der Website von PPG Automotive Refinish.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Lacke und Materialien zu entwickeln und zu liefern, denen unsere Kunden seit mehr als 135 Jahren vertrauen. Mit Hingabe und Kreativität bewältigen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng zusammen, um die richtige Lösung zu finden. Unser Hauptsitz ist in Pittsburgh, und wir sind in mehr als 70 Ländern aktiv und innovativ. Im Jahr 2020 erzielten wir einen Nettoumsatz von 13,8 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden in den Bereichen Bau, Konsumgüter, Industrie und Transport sowie im Aftermarket. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ppg.com.

We protect and beautify the world ist eine Marke und Delfleet One sowie das PPG Logo sind eingetragene Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG.

KATEGORIE: Autoreparaturlacke

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210622005999/de/