Noratis kauft Immobilien-Portfolio in Bremen

Die Scale-notierte Noratis meldet einen Zukauf: Das Immobilien-Unternehmen erwirbt ein Portfolio aus Wohnungen in Bremen. Diese wurden in den Jahren 1994 und 1995 errichtet. Das Portfolio umfasst eine Gesamtwohnfläche von etwa 3.700 Quadratmetern sowie 20 Garagen- und 48 Außenstellplätze, so Noratis.„Neben dem Ausbau bestehender Portfolios erschließen wir auch laufend neue Standorte. Mit dem Ankauf in Bremen erweitern wir ...