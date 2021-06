Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) - photonicSENS, ein führender Anbieter von

3D-Einzelobjektiv-Kameras für verbesserte Tiefenwahrnehmung, ist eine

Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. eingegangen, um die

Markteinführung seiner branchenführenden 3D-Einzelobjektiv-Kameratechnologie zu

beschleunigen. Mit einem vollständigen Referenzdesign auf der Basis der

Qualcomm® Snapdragon(TM) 888 5G Mobile Platform profitieren

Smartphone-Hersteller von erheblichen Verbesserungen in der

Tiefenkartenauflösung für nach vorne gerichtete Anwendungen wie der verbesserten

Gesichtserkennung sowie für rückseitige Anwendungen wie 3D-Rekonstruktion,

verbesserten Bokeh-Effekten, One-Shot-Makrofotografie mit 3D-Rekonstruktion und

Druck von kleinen Objekten und Augmented Reality (AR).



photonicSENS ist Teil des Qualcomm® Platform Solutions Ecosystem Program, das es

Software- und Anwendungsanbietern ermöglicht, Lösungen vorab zu integrieren und

zu optimieren, um für eine erstklassige Benutzererfahrung und

Funktionsdifferenzierung für Erstausrüster zu sorgen.





"Die Einzellinsen-3D-Tiefenerfassungslösung von photonicSENS wird einImpulsgeber für Smartphones sein", erklärte Ann Whyte, Präsidentin vonphotonicSENS. "Die 3D-Tiefenkamera-Referenzdesigns dieser Zusammenarbeitbasieren auf unserer apiCAM-Technologie mit einer einzigen Linse, die mit einemeinzigen Gerät gleichzeitig ein RGB-Bild und eine Tiefenkarte liefert. Damithaben Smartphone-Herstellern die Möglichkeit, sich mit verbessertenfotografischen Funktionen hervorzuheben. Außerdem eine 1,4-Mpx-Tiefenkarte, dieniedrigste Komponentenanzahl, niedrigste Kosten und niedrigste Verlustleistungsowie die beste Leistung, egal in welcher Umgebung. Snapdragon 888 ist einklarer Marktführer und wir freuen uns, mit Qualcomm Technologieszusammenzuarbeiten, um unsere hochmoderne 3D-Sensorlösung auf den Markt zubringen."VerfügbarkeitphotonicSENS präsentiert das Referenzdesign auf dem Mobile World Congress 2021in Barcelona vom 28. Juni bis zum 1. Juli in Halle 3 (3H52MR). WeitereInformationen zu photonicSENS und der Ausstellung auf dem Mobile World Congress2021 finden Sie auf www.photonicSENS.com (http://www.photonicsens.com/)Informationen zu photonicSENSDie 3D-Tiefenkamera von photonicSENS mit einer einzigen Linse bietetgleichzeitig ein Bild und eine Tiefenkarte mit höchster Auflösung, umGestenerkennung, Gesichtserkennung und fortschrittliche Anwendungen wieAugmented Reality auf Mobilgeräten auf ein neues Niveau zu heben. DieKombination aus innovativer Optik und hochentwickelten Algorithmen derphotonicSENS-Tiefensensorlösung reduziert die Anzahl der benötigten Komponentenund ermöglicht eine intelligente Bildverarbeitung auf jedem Gerät.Besuchen Sie http://www.photonicsens.com/ oder folgen Sie uns über @photonicsensund auf https://www.facebook.com/photonicsensQualcomm und Snapdragon sind Marken oder eingetragene Marke von QualcommIncorporated. Qualcomm Snapdragon und Qualcomm Platform Solutions EcosystemProgram sind Produkte und Programme der Qualcomm Technologies, Inc. und/oderihrer Tochtergesellschaften.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1537903/Photonicsens_Logo.jpgPressekontakt:Ann Whyteann.whyte@photonicsens.com+34-627-009-649Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156733/4949442OTS: photonicSENS