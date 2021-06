Eastman erweitert sein Portfolio an Nachhaltigkeitsangeboten mit Cristal(TM) One recycelbaren Harzen für Kosmetika

Kingsport, Tennessee (ots/PRNewswire) - FusionPKG ist das erste Designhaus, das

Cristal One in Lager- und kundenspezifischen Verpackungen auf den Markt bringt



astman (NYSE: EMN) die Markteinführung von Eastman Cristal(TM) One

bekanntgegeben, einem Portfolio von Resin Identification Code 1 (RIC1)-Harzen,

die speziell für die hohen Anforderungen von dickwandigen Verpackungen für

Luxuskosmetik entwickelt wurden. Diese innovativen Produkte sind die ersten

RIC1-Materialien, die die Produktion von transparenten Gläsern mit einer Dicke

von bis zu 12 mm ermöglichen.





FusionPKG, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3203359-1&h=1128660571&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3203359-1%26h%3D3343939680%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffusionpkg.com%252F%26a%3DFusionPKG%252C&a=FusionPKG%2C) ein Unternehmen von Aptar Beauty + Home, führt mehrere neue Produkte ein, dieCristal One sowie andere nachhaltige Harze aus dem Cristal Renew Portfolio vonEastman mit einem hohen Anteil an zertifizierten recycelten Inhalten verwenden.*Cristal One wird auch als Cristal(TM) One Renew mit bis zu 50 % zertifiziertemRecyclinganteil erhältlich sein, der durch die molekularen Recyclingtechnologienvon Eastman erzeugt wurde. Diese Produkte bieten sowohl zertifiziertenrecycelten Inhalt als auch RIC1-Recyclingfähigkeit, während sie den Marken dienötige Designfreiheit bieten."Mit den recycelbaren Cristal One-Harzen und dem breiten Portfolio an EastmanRenew-Materialien kann FusionPKG nun eine nachhaltigere Lösung ohne Kompromissein unserem umfangreichen Portfolio anbieten", so Daniel Campbell, SeniorSustainability and Packaging Engineer, FusionPKG. "Das Besondere an diesenHarzen ist, dass sie es uns ermöglichen, die kristallklaren, hochwertigenVerpackungen herzustellen, für die wir bekannt sind, und gleichzeitig wichtigeNachhaltigkeitsinitiativen unserer Marken zu unterstützen."FusionPKG bringt fünf seiner unverwechselbaren, kundenspezifischenVerpackungskreationen im neuen Cristal-Portfolio von Eastman auf den Markt,darunter die Max Out-Serie innerhalb der merchandisingfreundlichen und vielgelobten Space Max-Kollektion. Die Space Max-Kollektion umfasst einenAirless-Flakon, einen modernen Ampullentropfer, einen atmosphärischen Flakon undeinen Doe-Foot-Flakon in Cristal Renew sowie einen Hautpflege-Tiegel in CristalOne.Durch FusionPKG BeautyLab, die schlüsselfertige Abteilung von FusionPKG, kann