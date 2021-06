Oval Medical Technologies Ltd und inveox GmbH entscheiden sich für Veeva MedTech zur Qualitätsverbesserung

Aufstrebende Medizintechnikunternehmen setzen Anwendungen der Veeva Vault Quality Suite ein, um die Einhaltung von IVD und EU MDR zu gewährleisten

BARCELONA, Spanien, 23. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Oval Medical Technologies Ltd und die inveox GmbH Veeva Vault Quality Suite Applikationen einsetzen, um das Qualitätsmanagement zu modernisieren und die GxP-Compliance zu verbessern. Die Innovatoren von Medizinprodukten reihen sich in eine wachsende Zahl von Unternehmen ein, die Veeva MedTech eine schnellere Markteinführung anstreben, während sie sich in einer sich verändernden regulatorischen Landschaft bewegen.