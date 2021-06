Die Pandemie hat die Akzeptanz für Home Office erhöht. Was aus der Not heraus geboren wurde, scheint tatsächlich mehr als ein vorübergehender Trend zu sein, sondern wird unsere Arbeitsweise und Bürolandschaft langfristig verändern: 93 Prozent der deutschen Betriebe wollen ihre Teams auch nach COVID-19 weiterhin hybrid, flexibel oder dezentral arbeiten lassen. Nur 7 Prozent erwarten, dass ihre Belegschaft wieder Vollzeit ins Büro zurückkehren wird. Das geht aus der jährlichen Studie „State of Hybrid Work" von Owl Labs hervor, für die auch 500 Führungskräfte in Deutschland befragt wurden.[1]

Mitarbeiterzufriedenheit, Recruiting, Produktivität und Profitabilität: Deutsche Führungskräfte ziehen positive Bilanz der letzten Monate