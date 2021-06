Widmann-Mauz warnt vor mangelnder Fachkräfte-Zuwanderung aus EU

BERLIN (dpa-AFX) - Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, hat vor einem Mangel an Fachkräfte-Zuwanderung aus der Europäischen Union nach Deutschland gewarnt. "Unsere Wirtschaft sucht händeringend nach Fachkräften", sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag).

Schon jetzt fehlten deutschen Unternehmen 270 000 qualifizierte Frauen und Männer. "Gleichzeitig ist die Zahl von zusätzlichen Fach- und Arbeitskräften aus der EU in Deutschland im letzten Jahr um rund 25 Prozent eingebrochen", sagte sie. Der Verlust von Arbeitskräften aus der EU schwäche die deutsche Wirtschaft erheblich.

Dank der EU-Zuwanderung sei die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren um 0,2 zusätzliche Prozentpunkte pro Jahr gewachsen, sagte Widmann-Mauz. Gerade in der Pflege, auf dem Bau oder in der Lebensmittelindustrie sei Deutschland auf Arbeitskräfte aus Europa angewiesen. Deshalb müsse für faire Arbeitsbedingungen und einen Schutz vor Gesundheitsrisiken für europäische Arbeitskräfte gesorgt werden./sl/DP/zb