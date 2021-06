Ifo-Institut stellt Konjunkturprognose für den Osten vor

DRESDEN (dpa-AFX) - Das Ifo-Institut in Dresden stellt an diesem Mittwoch (11.30 Uhr) seine Konjunkturprognose für Ostdeutschland vor. Dafür gibt der stellvertretende Geschäftsführer Joachim Ragnitz einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Mit den zunehmenden Corona-Lockerungen war zuletzt auch die Stimmung bei den ostdeutschen Firmen wieder gestiegen - vor allem bei den Dienstleistern und in der Industrie.

Für ganz Deutschland gehen die Ökonomen in ihrer kürzlich veröffentlichten Prognose von einem Wachstum von 3,3 Prozent in diesem Jahr aus. Damit fällt das Wachstum schwächer aus als noch im März erwartet. Der Einschätzung des Ifo-Institutes zufolge bremsen vor allem Lieferengpässe - etwa bei Halbleitern oder Baumaterialien - den Aufschwung in Deutschland./raz/DP/he