GLASGOW (dpa-AFX) - Nach dem erleichternden Sieg über Außenseiter Schottland hat Kroatien Lust auf mehr. "Wenn wir so spielen, sind wir für jeden Gegner gefährlich", gab Kapitän Luka Modric die Richtung vor. Mit einem Zaubertor zur 2:1-Führung hatte der Weltstar dafür gesorgt, dass der Vizeweltmeister doch noch das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft buchen konnte. Letztlich hieß es 3:1 (1:1) gegen hart kämpfende, aber fußballerisch limitierte Schotten, für die das Turnier einmal mehr nach der Vorrunde zu Ende ist.

Nächster Halt: Kopenhagen. Wer am kommenden Dienstag im Stadion Parken der Gegner sein wird, steht noch nicht fest. Doch die "Feurigen" um Modric und Ex-Bundesligastar Ivan Perisic, der das 1:0 von Ivica Vlasic (17.) per Kopf vorbereitete und - ebenfalls per Kopf - für den Endstand sorgte (77.), können sich entspannt zurücklehnen und den Ausgang der Spanien-Gruppe E abwarten: Die Kroaten werden auf den Zweiten dieser Gruppe treffen - und hoffen auf Rückenwind.