Und am wichtigsten: Die Unsicherheit über Bilanzkorrekturen, Fristüberschreitungen und fehlende Quartalsberichte ist endgültig erledigt. Jetzt kommen wieder die „grossen Projekte“ Plug Powers in den Vordergrund – die mit den immer noch rund 5 Mrd USD in der Kasse mehr oder weniger durchfinanziert sind. Und sei es das HYVIA Joint Venture mit Renault, der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur für 2 Mrd USD in Spanien mit Acciona, die Südkorea „Markteroberungsstrategie“ mit SK Group, mit 1,5 Mrd USD Beteiligung unterlegt – alles Projekte mit potentiellen Milliardenumsätzen. Und dazu die in der Präsentation der Quartalszahlen anschaulich vorgestellte US-Strategie mit bis jetzt 4 definierten H2-Produktionsstandorten von 5 geplanten, die bereits jetzt die wichtigsten Metropolregionen der USA abdecken werden. Mit der Spinne im Netz – der auf GW-Volumina ausbaubaren Produktion für Brennstoffzellen und Elektrolyseure – in Rochester – Standort der Gigafactory für 125 Mio USD.

Vorläufige Zahlen bestätigt – und auch wenn die Verluste mit 0,12 USD höher als erwartet sind, ist anderes wichtiger!

Zuerst einmal: Wie sahen die Erwartungen der Analysten aus für das Q1/2021: Umsatzerwartung (mittlere Schätzung) – 75 Mio USD (Vorjahr: 41 Mio); Ergebnis je Aktie (mittlere Schätzung) – Minus 0,08 USD (Vorjahr: – 0,12 USD).

Und welche Zahlen wurden am 10.05.2021 vorläufig mitgeteilt? Unter dem Vorbehalt der zu korrigierenden Bilanzen der Vorjahre: Plug Power erwartete „Gross Billings“ – also in Rechnung gestellte Auslieferungen/Dienstleistungen von 70 Mio USD. Wäre ein Anstieg um mehr als 60 % im Vergleich zum Q1/2020. Damit will man einen Nettoumsatz von 67 Mio USD erreichen. – ebenfalls mehr als 60 % plus im Vorjahresvergleich.

Und geliefert im Q1/2021 – BESSER als im Mai „angekündigt“!

Gross Billings betrugen 73,7 Mio USD (2020, Q1: 43 Mio USD). Und ein Umsatz von 72 Mio USD (2020, Q1: 40,8 Mio USD). Insgesamt lieferte Plug Power trotz diverser Corona-Einschränkungen 1,308 GenDrive Brennstoffzellen aus und konnte 6 H2-Infrastruktursysteme (Elektrolyse) ausliefern. Im Vorjahresquartal waren es 825 Brennstoffzellen und nur eine Infrastruktureinrichtung.