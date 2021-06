Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bisher haben Millionen von Menschen eine oder zwei Impfungen erhalten. Da neigen wir dazu, zu vergessen, dass eine solch erstaunliche Wirksamkeit des Impfstoffs, der über eine unglaubliche Lieferkette auf der ganzen Welt verteilt wurde, in weniger als 12 Monaten erreicht wurde.Die Überlegung, dass das geistige Eigentum am Covid-Impfstoff der Menschheit gehören könnte, ist durchaus legitim. Schliesslich haben mehrere Regierungen, allen voran die USA, Milliarden von US-Dollar ausgegeben, um entweder einige dieser Unternehmen zu finanzieren und/oder Vorbestellungen auf Risiko zu tätigen. Dies in der Absicht, die Entwicklung auf parallelen Pfaden und die Herstellung in grossem Massstab zu sichern - ebenfalls auf Risiko. Die gemeinsame Überzeugung ist, dass durch den Verzicht auf das Patentrecht Covid-Vakzine in armen Ländern schneller und zu geringeren Kosten zur Verfügung stehen könnten, dass Pharmafirmen keinen Gewinn mit diesem Produkt machen sollten. Und schliesslich, dass die Solidarität zum Wohle der Menschheit überwiegen sollte.Die obige Rhetorik vergisst leider einen wichtigen Parameter in der ganzen Gleichung: Ohne private Unternehmensinitiativen, finanziert durch Aktionärsgelder, die eine Rendite erwarten, aussergewöhnliche Initiativen von Unternehmern, enorme risikoreiche Investitionen in die Produktion lange bevor Covid-19 auftauchte, wären diese Impfstoffe heute sicher nicht verfügbar.In der Tat haben nur wenige Pharmaunternehmen vor der aktuellen Krise jahrelang an mRNA gearbeitet und Hunderte von Millionen an Aktionärsgeldern in die Entwicklung dieser Technologie gesteckt. Dies ist eindeutig der Fall bei Moderna und BioNtech, die Ende Dezember 2019 fast über Nacht einige ihrer internen Programme auf Covid-Impfstoffe umstellen konnten. Dies geschah zügig, auf Risiko für sie, und vor der staatlichen Finanzierung. Ohne diese vorherigen Investitionen der Anteilseigner würden wir uns heute nicht über Hunderte von Millionen geimpfter Menschen auf der ganzen Welt freuen.