The Grounds Real Estate Development AG verdreifacht in 2020 das EBIT und vervielfacht das Konzernergebnis 23.06.2021

The Grounds verdreifacht in 2020 das EBIT und vervielfacht das Konzernergebnis

Konzernumsatzerlöse +125 % auf 31,3 Mio. EUR

EBIT verdreifacht auf 6,1 Mio. EUR

Konzernergebnis nach Steuern auf 4,0 Mio. EUR vervielfacht

Bilanzsumme auf 87,4 Mio. EUR mehr als verdoppelt



Berlin, 23.06.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat das Geschäftsjahr 2020 sehr erfolgreich abgeschlossen. The Grounds hat die Konzernumsatzerlöse in 2020 deutlich auf 31,3 Mio. EUR (Vj. 13,9 Mio. EUR) gesteigert und das EBIT auf 6,1 Mio. EUR (Vj. 2,0 Mio. EUR) mehr als verdreifacht. Das Konzernergebnis nach Steuern hat sich stark überproportional auf 4,0 Mio. EUR (Vj. 54 TEUR) erhöht.

Zu den wichtigen Meilensteinen des Jahres 2020 zählen der Erwerb eines Immobilienportfolios mit 262 Wohn- und Gewerbeeinheiten für den Bestand (Stendal/Prignitz), die im Sommer 2020 durchgeführte Sachkapitalerhöhung, mittels derer fünf Projektentwicklungen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 100 Mio. EUR - überwiegend mit Baurecht - eingebracht wurden und der Verkauf einer Logistikimmobilie in Grünheide/Mark.

Fortsetzung des Wachstumspfads in 2021: Erfolgreich platzierte Wandelanleihe und Ankäufe in Höhe von 25 Mio. EUR

In 2021 hat The Grounds bereits Ankäufe von Wohnimmobilien in Höhe von 25 Mio. EUR im Berliner Umland getätigt und damit den Bestand auf 386 Einheiten und das Privatisierungsportfolio auf 96 Einheiten ausgeweitet. Finanziert hat The Grounds die Ankäufe unter anderem mit der im Februar 2021 platzierten und deutlich überzeichneten Wandelanleihe im Volumen von 12 Mio. EUR.