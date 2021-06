Aircall, mit einer Bewertung von nun über 1 Milliarde US-Dollar, erhält 120 Millionen US-Dollar in der von Goldman Sachs Asset Management geführten Serie-D-Finanzierung Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 23.06.2021, 08:00 | 3 | 0 | 0 23.06.2021, 08:00 | Die Finanzierung wird die Marktführerschaft von Aircall in der Cloud-Kommunikationsbranche stärken Aircall wurde 2014 in Frankreich gegründet und ist eine Cloud-basierte Telefonsystem- und Callcenter-Software, die sich nahtlos in beliebte CRM- und Helpdesk-Tools wie Salesforce, Hubspot usw. integrieren lässt.

Einschließlich der Serie-D-Finanzierungsrunde hat Aircall seit seiner Gründung Investitionen mit mehr als 226 Millionen US-Dollar erhalten.

Einschließlich der Serie-D-Finanzierungsrunde hat Aircall seit seiner Gründung Investitionen mit mehr als 226 Millionen US-Dollar erhalten.

Diese neue Finanzierung wird es Aircall ermöglichen, seine Mission zu erfüllen, eine neue Ära der Cloud-Kommunikation einzuläuten. BERLIN, 23. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Aircall, eine Cloud-basierte Kommunikationsplattform, die Unternehmen auf der ganzen Welt bei der täglichen Verwaltung von Millionen von Kundensupport- und Vertriebsanrufen unterstützt, gab heute bekannt, dass sie in einer Serie-D-Finanzierungsrunde 120 Millionen US-Dollar aufgebracht hat, wodurch sich die Gesamtbewertung des Unternehmens auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar erhöht. Die Finanzierungsrunde wurde von der Growth Equity-Abteilung innerhalb von Goldman Sachs Asset Management angeführt und von den meisten aktuellen Investoren von Aircall (DTCP, eFounders, Draper Esprit, Adam Street Partners, NextWorldCap, Gaia) unterstützt, was ihr erneutes Vertrauen in die Vision des Unternehmens unterstreicht. Aircall wurde 2014 mit der Überzeugung gegründet, dass herkömmliche Telefonsysteme für Unternehmen schwer zu verwalten und zu isoliert sind, sowie hohe Implementierungskosten und Zeit erfordern. In einer zunehmend virtuellen Welt fehlte den Unternehmen eine benutzerfreundliche Lösung, die sich in andere kritische Geschäftsanwendungen integrieren ließ und die den Kommunikationsanforderungen einer räumlich verteilten und flexiblen Belegschaft gerecht wurde. Im vergangenen Jahr haben Remote-Arbeitskräfte die digitale Transformation für Unternehmen jeder Größe angetrieben und gleichzeitig die Erwartungen ihrer Kunden an einen personalisierten und bequemen Service erhöht. Aircall hilft Unternehmen, diese Ziele zu erreichen, indem es seine Cloud-basierte Lösung in führende Unternehmenssoftware wie Salesforce, Hubspot, Zendesk, Slack, Intercom und in viele weitere Tools integriert. Dies ermöglicht es Unternehmen, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und ihren Teams mehr Effizienz mit besserer Transparenz, Daten und Einblicken in die Bedürfnisse ihrer Kunden und die Leistung ihrer Teams zu bieten. Letztendlich ermöglicht die Lösung personalisierte Erlebnisse für ihre Kunden. Aircall wurde entwickelt, um jeder Arbeitskraft reichhaltigere Gespräche zu ermöglichen und das Telefon als einen leicht zugänglichen, transparenten und kollaborativen Kanal zu nutzen.





