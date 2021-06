niiio finance group AG: niiio finance group verstärkt ihren Vertrieb

DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Personalie

23.06.2021 / 08:00

Pressemitteilung



niiio finance group verstärkt ihren Vertrieb



Görlitz, 23.06.2021. Die börsengelistete niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, stärkt ihren Vertrieb mit zwei neuen Mitarbeitern. Ab 1. Juli 2021 wird Stefan Stumpf (43) als neuer Head of Sales den Vertrieb leiten, dabei wird er von Sales Manager Alexander Ziersch (32) unterstützt.



Stefan Stumpf verfügt über umfassendes Know-how im Bankensektor. Der Diplom-Betriebswirt (FH) hat jahrelang im Vertrieb mehrerer Banken und als Filialdirektor gearbeitet. Zuletzt leitete der Bankkaufmann den Bereich Privatkunden der Baden-Württembergischen Bank in Wertheim und Bad Mergentheim. Davor plante und verantwortete er als Spezialist für Anlage bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG die Vertriebsaktivitäten der Würzburger Filiale und war Filialleiter der Santander Bank in Schweinfurt. Außerdem arbeitete er mehrere Jahre als Wertpapierspezialist im Bereich Private Banking für die Volksbank Raiffeisenbank in Würzburg.



Ein weiterer Neuzugang im Vertriebsteam bei niiio ist der Sales Manager Alexander Ziersch. Zuletzt arbeitete der Bankkaufmann mit einem Master in International Management bei der UmweltBank AG in Nürnberg im Privatkundenbereich. Dort war er sowohl für das Datenmanagement als auch in der Kundenkommunikation tätig. Bei der



Bei der niiio finance group AG wird Stefan Stumpf mit der Unterstützung von Alexander Ziersch den Vertrieb systematisch ausbauen. „Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen Vertriebsleiter wie Stefan Stumpf für niiio gewonnen zu haben. Mit diesen beiden Neuzugängen im Sales-Bereich wollen wir das Wachstum unseres Unternehmens substanziell beschleunigen," sagt Johann Horch, CEO der niiio finance group AG.





Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG ist eine Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management. Als „Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design, diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei Standorten in Görlitz und Dresden beschäftigt das Unternehmen mehr als 40 hochqualifizierte Mitarbeiter.







Kontakt:

Regine Petzsch

Tel: +49 (89) 286593-29

