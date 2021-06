REDMOND (dpa-AFX) - Der US-Softwareriese Microsoft hat in den vergangenen Jahren die Saat ausgesät, deren Ernte Konzernchef Satya Nadella nun Quartal für Quartal einfährt. Die Cloudservices und das Gaming brummen - und in der Corona-Krise zieht sogar das Geschäft mit den auf PCs installierten Windows-Betriebssystemen wieder an. Was bei Microsoft los ist, was Analysten sagen und wie die Aktie zuletzt lief.

In den ersten drei Geschäftsquartalen des bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahres 2020/21 hat Microsoft unter dem Strich einen Nettogewinn von fast 45 Milliarden US-Dollar (38 Mrd Euro) erzielt. Das war gut ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Nur zum Vergleich: Der Volkswagen -Konzern als damals weltgrößter Autobauer und größter europäischer Industriekonzern machte im Gesamtjahr 2019 vor der Corona-Krise gut 13 Milliarden Euro Gewinn.

Paradedisziplin des US-Konzerns, der vor allem für die Standardbetriebssoftware Windows und für seine Büroprogramme unter dem Namen Office bekannt ist, ist mittlerweile die Cloud. Microsoft Azure bietet Kunden an, Programme und Inhalte über Rechenzentren im Netz bereitzustellen.

In der gesamten Softwarebranche ist das Angebot über Cloudplattformen mittlerweile zum Standard geworden - und Microsoft verdient an den überall und immer übers Netz verfügbaren Daten auf diese Weise kräftig mit. Größter Konkurrent und Platzhirsch ist auf dem Feld die Cloudsparte des Einzelhändlers Amazon, auch Google und Alibaba sind in dem Geschäft vorne mit dabei.

Und das Geschäft mit der Cloud wächst nach wie vor kräftig: Im dritten Quartal legte Azure um 50 Prozent zu. In den vergangenen fünf Quartalen rutschte das Wachstum ohnehin nur zweimal knapp unter die 50-Prozent-Marke. Die gesamte Cloudsparte, in der Microsoft auch Server und entsprechende Dienste anbietet, ist im Konzern mittlerweile der größte Umsatz- und Ertragsbringer.

Auch bei der Videospielkonsole Xbox setzt Microsoft mehr und mehr auf die Dienste aus dem Netz. Statt den Verkauf von Hardware zu forcieren, bietet Microsoft verstärkt Spielestreaming an - auf PC und Konsole gibt es ohnehin schon Abo-Modelle gegen monatliche Gebühr. Und bald sollen die Spiele auch auf normalen Smart-TVs über eine App spielbar sein, dann braucht die in der Corona-Pandemie ausgabefreudige Spielerkundschaft fast gar kein eigenes Spiele-Equipment mehr. Die nötigen Berechnungen laufen in Microsofts Cloud und es muss nur noch das Videosignal auf den Fernseher gestreamt werden.