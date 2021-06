Der Konzern aus Seattle ist bislang hervorragend durch die Corona-Krise gekommen. Zwischen Januar und März 2021 verzeichnete Amazon einen Umsatz von stolzen 108,5 Milliarden Dollar, 44 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Der Gewinn verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 8,1 Milliarden Dollar. Die Marktteilnehmer reagieren auf diese enorm positiven Zahlen eher verhalten. Über dem virtuellen Haupt von Amazon schwebt nämlich im Heimmarkt USA das Damoklesschwert Zerschlagung beziehungsweise empfindliche Strafen zur Einschränkung der Marktmacht. Dennoch bietet das System Amazon global gesehen noch großes Potenzial. Das Management prognostiziert bis Ende 2023 ein Wachstum des Gewinns pro Aktie von 35 Euro im Jahr 2020 bis auf 83 Euro im Jahr 2023, was einer Steigerung von 136 Prozent entspricht. Das erwartete KGV 2023 beträgt aktuell 35,25, was für Amazon mit seinen traditionell hohen KGVs ungewöhnlich niedrig erscheint.

.

Zum Chart

.

Der Kursverlauf der letzten Jahre kann als stufenförmig charakterisiert werden. So werden länger andauernde Seitwärtsphasen durch starke Anstiege abgelöst und vice versa. Seit August 2020 bildet der Kurs erneut eine Seitwärtsphase aus, die zwischen den Levels 2899,81 US-Dollar und 3552,25 US-Dollar eingefasst ist. Aktuell nähert sich der Kurs wieder der oberen Begrenzung der Range. Positive Nachrichten vom Wirtschaftsaufschwung nach Corona könnten den Markt generell ansteigen lassen, wovon auch Amazon profitieren und aus der Range nach oben ausbrechen sollte. Die Gesetze gegen Big Tech in den USA müssen auch erst die Gremien passieren. Wenn sich die Gewitterwolken verziehen, sollte dies den Aktienkurs beflügeln um den Widerstand bei 3552,25 US-Dollar zu überwinden. Das neue Ziel wäre die Marke bei 3800 US-Dollar.