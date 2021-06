Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Im bisherigen Kursverlauf waren 28,21 EUR dieser Umkehrpunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Denn diese Linie verläuft bei 32,47 EUR, sodass für PLUG POWER Abwärtstrends gelten. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abwärtstrend.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder.