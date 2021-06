TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in der Region Asien/Pazifik haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Gewinne an den chinesischen Börsen standen Verluste in Australien gegenüber. Dabei waren die Veränderungen aber zumeist überschaubar.

Die Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag habe weiter beruhigt, stellte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fest. Powell hatte - wie in dem bereits zuvor veröffentlichten Redemanuskript - eine stärkere Inflation als temporäres Phänomen bezeichnet und damit Zinssorgen gedämpft. Das sei es gewesen, was die Märkte hören wollten, so Halley. Profitiert hätten vor allem die zinssensiblen Wachstumsaktien. Technologielastige Börsen wie Hongkong gewannen daher überdurchschnittlich.