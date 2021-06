BAADER BANK belässt WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 148

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Wacker Chemie nach zwei Monaten unterdurchschnittlicher Kursentwicklung von "Add" zurück auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel stieg von 148 auf 165 Euro. Weder das aktuell starke Marktumfeld für den Solarindustriegrundstoff Polysilizium, noch das große Potenzial im Bereich Biosolutions und auch nicht die Rolle von Wacker bei ESG-Kriterien würden derzeit im Kurs der Aktie widergespiegelt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für eine überdurschnittliche Kursentwicklung in den kommenden Monaten sehe er gleich mehrere Kurstreiber. Er verweist unter anderem auf den Kapitalmarkttag zur Biosolutionssparte am 24. Juni. Er setzte die Papiere auf die Liste der "Top Picks"./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 08:11 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.