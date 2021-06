Ist der erfolgreiche Börsengang von Atai Life Sciences der Startschuss für die nächste Aufwärtsbewegung im Psychedelika-Sektor? Dieser Biotech-Spezialsektor hat enormes Potential!

News & Fakten zum Cannabis- und Psychedelika-Sektor - Ihre kompakte Fach-Kolumne von Carsten Ringler, Fondsmanager des GF Global Cannabis Opportunity Fund

Marktkommentar und Zusammenfassung der wichtigsten Sektor-News:

Am letzten Freitag war es endlich soweit: Das Biotechunternehmen Atai Life Sciences feierte das Börsendebüt an der amerikanischen Nasdaq-Börse.

Mitgründer und Chairman des mehr als 2,6 Mrd. $ schweren biopharmazeutischen Unternehmens ist Christian Angermayer, ein extrem erfolgreicher Venture Capital Investor in diversen Sektoren. Zu den frühen Investoren von Atai Life gehört u.a. auch der deutschstämmige Silicon Valley Star-Investor Peter Thiel.

Atai Life setzt bei seinen klinischen Medikamentenprogrammen auf die Wirkmechanismen psychedelischer Substanzen wie beispielsweise Psilocybin, MDMA, Ibogain.

Manche Substanzen werden bereits seit Hunderten Jahren von diversen indigenen Kulturen bei rituellen, aber auch Heilzeremonien eingesetzt.

Es besteht große Hoffnung, dass die gesammelten positiven evidenzbasierte Daten durch kompakte klinische Medikamentenforschungsprogramme bestätigt werden.

Große Hoffnung liegt auf das therapeutische Potential zur Behandlung von diversen neuropsychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen, Essstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Sucht, ADHS oder auch Schizophrenie.

Atai Life ist neben Compass Pathways und MindMed der nächste milliardenschwere Titel im dynamisch wachsenden Sektor!

Atai Life Sciences hat über sein Beteiligungsportfolio eine große Pipeline mit 10 therapeutischen Medikamentenentwicklungsprogrammen, um diverse neuropsychiatrische Erkrankungen zu therapieren!

Quelle: Atai Life Sciences

Es wird geschätzt, dass weltweit über 1 Milliarde Menschen unter psychischen Erkrankungen leiden – Hoffnungen liegen auf Medikamente der nächsten Generation auf Basis psychedelischer Substanzen.

Biotechunternehmen, die sich auf die klinische Forschung und Einsatzmöglichkeiten von psychedelischen Substanzen konzentrieren, stellen einen großen Investmentschwerpunkt im Fonds dar. So befinden sich derzeit 13 Firmen aus diesem Spezialbereich im Fonds-Anlagevermögen.

