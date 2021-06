Geld sparen in Zeiten der Pandemie - was in 2021 wirklich zählt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die finanzielle Situation vieler Deutscher wurde im

Verlauf der Pandemie stark strapaziert. Gehälter wurden gekürzt oder sind

komplett entfallen und erhoffte Gehaltserhöhungen wurden auf unbegrenzte Zeit

ausgesetzt. Sparen liegt demnach wieder voll im Trend. Egal, ob unter der

Dusche, beim Essen mit Freunden oder beim Kleiderkauf - sparen kann so einfach

sein. Der digitale Versicherungsmanager CLARK gibt praktische Tipps dafür, wie

man selbst in den aktuell eher unsicheren Zeit zusätzlich Geld einsparen kann.



1. Tipp: Ungesunde Laster ablegen







Befreiung von sogenannten "unhealthy habits". Dazu zählt allen voran das

Rauchen. Bereits eine Packung Zigaretten am Tag trägt enorme Kosten mit sich,

die sich auf knapp 2.500 Euro im Jahr belaufen können [1]. Wer also komplett auf

das Zigarettenrauchen verzichtet, würde über den Zeitraum von zehn Jahren ganze

25.000 Euro einsparen.



Des Weiteren kann auch der Verzehr von Fast Food eingeschränkt werden. Denn wer

sich gesund ernährt, spart nicht nur reichlich: Man bleibt gleichzeitig auch fit

und steigert das persönliche Wohlbefinden. Der Blutdruck bleibt stabil und die

Risiken chronischer Beschwerden, wie zum Beispiel von Herzkrankheiten oder

Diabetes, werden reduziert. Jedoch ist sich jeder fünfte Deutsche (19 Prozent)

diesen akuten gesundheitlichen Risiken nicht bewusst [2]. Weitere 32 Prozent

sind laut einer CLARK-Studie der Meinung, dass sich übermäßiger Fast Food Konsum

ganz einfach durch mehr Bewegung ausgleichen lässt. Dies ist ein folgenschweres

Missverständnis: Schlechte Ernährung kann man nicht wegtrainieren. Ein gesunder

Lebensstil schont daher langfristig Körper, Geist und Portemonnaie.



2. Tipp: Selbst ist der (Chef-)Koch



Doch nicht nur eine gesündere Ernährung an sich hilft beim Geld sparen, auch das

Selbstkochen senkt die Kosten. Sparfüchse sollten vor allem ihren

Lebensmitteleinkauf von vornherein gut planen. Denn ungeplantes Einkaufen führt

oft zu spontanen Impulskäufen von Dingen, die nicht (auf)gebraucht werden.

Immerhin: Mehr als 16 Prozent der Deutschen geben gemäß einer CLARK-Studie [3]

an, als Hilfsmittel zum Geldsparen ein klassisches Haushaltsbuch zu führen. Die

mit über 31 Prozent deutlich beliebtere Alternative hierzu ist der

Einkaufszettel. Dieser ist auch sehr nützlich, da auf diesem Wege ebenfalls nur

die Dinge gekauft werden, die eingeplant und gebraucht werden.



3. Tipp: Sparen zugunsten der Umwelt



Um auch beim Thema Nachhaltigkeit Geld zu sparen, kann auf Portalen wie eBay



