Leukocare gibt Finanzierungsrunde in Höhe von 17,5 Mio. US-Dollar zum weiteren Ausbau des US-Geschäfts und der Bioinformatik-Aktivitäten bekannt

Martinsried/München, Deutschland und Milford, MA, USA, 23. Juni 2021

Die Leukocare AG, ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von biopharmazeutischen Formulierungen spezialisiert hat, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 17,5 Mio. US-Dollar (14,6 Mio. EUR) bekannt, angeführt von Petrichor Healthcare Capital Management mit Beteiligung bestehender Leukocare-Aktionäre. Die Finanzierung besteht aus einer Wandelanleihe in Höhe von 15 Mio. US-Dollar sowie einer Kapitalbeteiligung von Petrichor in Höhe von 2,5 Mio. US-Dollar. Mit den Erlösen werden der weitere Ausbau von Leukocares Geschäftsaktivitäten in den USA beschleunigt, die marktführende Expertise des Unternehmens in der Formulierungsentwicklung von Impfstoffen auf Basis von viralen Vektoren und zukunftsträchtigen mRNA-Formulierungen gestärkt sowie die Bioinformatik-Aktivitäten des Unternehmens weiter ausgebaut.

Michael Scholl, Vorstandsvorsitzender (CEO) bei Leukocare, sagte, "Wir sind über den Abschluss dieser Finanzierungsrunde hocherfreut. Unsere umfassende Expertise in der Formulierungsentwicklung von Biopharmazeutika und viralen Vektoren in Kombination mit innovativer Bioinformatik macht uns zu einem führenden Anbieter von Entwicklungsdienstleistungen in diesen Bereichen. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unsere Wachstumspläne voranzutreiben, die sowohl den Ausbau unserer Bioinformatik-Fähigkeiten als auch Leukocares steigende Marktpräsenz in den USA umfassen. Ich möchte mich bei unserem neuen Investor Petrichor und unseren bestehenden Aktionären für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen bedanken."