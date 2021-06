Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.590 Punkten berechnet.Das entspricht einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Insgesamt sind die Anleger Marktbeobachtern zufolge nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell vor einem US-Kongressausschuss aber erleichtert. Dieser hatte seine Ansicht untermauert, dass die momentan hohe Inflation nur vorübergehend sei. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Aktien von Covestro, Delivery Hero und Continental entgegen dem Trend im Plus.Die Anteilsscheine von Bayer, Linde und Vonovia rangieren am Ende. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1924 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8386 Euro zu haben.