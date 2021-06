Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn PLUG POWER kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 28,21 EUR ausgelotet. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Schließlich steht dieser Indikator bei 32,47 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

Fazit: Sind das bei PLUG POWER jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.