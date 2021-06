Aktualisierung der Green Bond Principles: Fokus liegt auf Nachweis des Impacts

Nach mehr als drei Jahren wurden die Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) überarbeitet. Vorteil für Anleger: Mehr Transparenz zu Mittelverwendung und Impact.

Der Markt für grüne Anleihen zählt zu den am stärksten wachsenden Segmenten am Kapitalmarkt. Dies, obwohl es an einheitlichen und detaillierten Standards für grüne Anleihen lange Zeit gemangelt hat. Unterschiedliche Standardisierungsorganisationen – überwiegend in Europa beheimatet – hatten versucht, dieses Problem zu lösen. Mit der nun vorgelegten Präzisierung der ICMA ist ein großer Schritt vorwärts gelungen.