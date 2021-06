CoreMedica Europe wird Biostarks Europe und ist parallel dazu Partner des Swissmem Industry Day am 24. Juni 2021 in Lugano für die COVID-19 RT-Testung

CoreMedica Europe, ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Genf, Entwickler des biologischen Passes "mybiopassport" (www.mybiopassport.com) in den Bereichen Immunität, Sport, Ernährung und Langlebigkeit, gab gestern die Änderung des Firmennamens in Biostarks Europe bekannt. Parallel dazu wurde Biostarks Europe zum exklusiven Partner des Swissmem Industrial Day in Lugano am 24. Juni 2021 für die Bereitstellung und Lieferung der COVID-19 RT-Tests nominiert.

Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, den Teilnehmern eine einfache und effektive Lösung zum Nachweis des Coronavirus durch eine zu Hause oder am Arbeitsplatz gewonnene Speichelproben bereitzustellen und die Ergebnisse in weniger als 24 Stunden elektronisch oder ausgedruckt zu erhalten. Trotz der Einfachheit einer solchen Probe und deren Gewinnung ist die Qualität der Tests, die im von Swissmedic autorisierten Labor von Biostarks Europe durchgeführt werden, in keiner Weise beeinträchtigt.