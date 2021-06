Banggood startet längsten weltweiten Sommer Prime Sale in seiner Geschichte

GUANGZHOU, China, 23. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Nach einer 4-tägigen Rabattaktion vom 7. bis 10. Juli hat Banggood am 21. Juni offiziell seinen weltweiten Sommer Prime Sale unter dem Motto „Shop Your Passion" gestartet. Es soll der längste Sommer Prime Sale in der Geschichte des Unternehmens sein. Banggood-VIP-Mitglieder erhalten ab dem 5. Juli den exklusiven weltweit gültigen Rabatt.

Extra-langer Sommer Prime Sale mit fantastischen Rabatten

Am 21. Juni startete Banggood den diesjährigen Sommer Prime Sale mit einem „Saver Deposit Sale", einer offiziellen Banggood-Empfehlungsliste und einem „Early Bird Summer Sale".

Beim Saver Deposit Sale können Banggood-Käufer Artikel für den Vorverkauf reservieren, indem sie ab 16:00 Uhr (UTC+8) am 21. Juni eine Anzahlung von 1 $ oder 3 $ vornehmen. Käufer, die eine Anzahlung vorgenommen haben, haben Anspruch auf zusätzliche Rabatte, die bei vollständiger Bezahlung gutgeschrieben werden.

Die Verkaufszahlen von Banggood im vergangenen Jahr zeigen, dass die Umsätze in den Kategorien Körperpflege und Gesundheit, Technologie, Smart Home und Outdoor weit über den Erwartungen liegen, wobei Körperpflege und Gesundheit ein besonders deutliches Wachstum aufweisen. Infolgedessen werden die Banggood-Listen mit offiziellen Empfehlungen weiterhin gut bewertete Produkte aus diesen beliebten Kategorien empfehlen. Speziell auf der „Most Popular Ranking"-Liste sind neue, verkaufsstarke und positiv bewertete Produkte basierend auf Daten und Nutzerbewertungen aufgeführt, mit dem Ziel, den Käufern gezielte Empfehlungen zu geben.

Der Early Bird Summer Sale bietet von 21. bis 24. Juni einen extrem frühen Zugang zu Bestsellern zu einem günstigen Preis. Top-Marken wie Xiaomi, Blitzwolf und Eachine bieten exklusive Vorteile im Rahmen der Verkaufsaktion.

Regionale Sonderangebote mit weltweit synchronisierten Aktionen

In mehr als zehn Jahren der Expansion in weltweite Märkte hat Banggood nicht nur ein widerstandsfähiges lokales Logistik- und Service-Support-System etabliert, sondern auch Einblicke in die Erwartungen der lokalen Käufer überall gewonnen. Um das Einkaufserlebnis aller Käufer in egal welcher Region vollständig zu optimieren, wird Banggood neben den Empfehlungen, die auf Einkaufsprofilen basieren, auch spezielle Angebote mit lokalen Funktionen anbieten. Um das Einkaufen auf der Plattform zu erleichtern, werden beispielsweise in Deutschland zinsfreie Ratenzahlungen und Später Zahlen mit Klarna angeboten.Darüber hinaus bietet Banggood 8 Produkte mit exklusiver Überraschungspreis für deutsche Kunden.

Im Rahmen des Banggood Affiliate-Programms wird der „Summer Prime Sale Affiliate Honor Partners"-Wettbewerb 2021 durchgeführt, bei dem unter den ersten zehn Gewinnern Trophäen, Preise und Provisionen verlost werden. Melden Sie sich hier an, um mehr zu erfahren und sich die Chance auf tolle Provisionen zu sichern.

Informationen zu Banggood

Banggood ist ein weltweit führender Online-Shop, der Millionen von sorgfältig ausgewählten Produkten bietet. Von Unterhaltungselektronik über Werkzeug, Heimausstattung, Spielzeug und Sportartikeln bis hin zu Kleidung wird alles mit nur wenigen Klicks direkt an die Haustür geliefert.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html