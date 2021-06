BAADER BANK belässt Brenntag auf 'Reduce'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag auf "Reduce" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Übernahme von JM Swank durch den Chemikalienhändler sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das US-Unternehmen verfüge über eine hoch diversifizierte Palette von Nahrungszusätzen, die sich hervorragend in das Sortiment von Brenntag fügten./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 08:26 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.