Workday erfüllt steigende Kundennachfrage mit Rekordzahl an Implementierungen und erzielt branchenführenden Kundenzufriedenheitswert

MUNICH, Germany, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen , meldet eine ansteigende Nachfrage nach seinen Enterprise-Cloud-Lösungen. Auf seinem erfolgreichen Wachstumskurs verzeichnet das Unternehmen innerhalb eines Jahres eine Rekordzahl an neuen Implementierungen und erreicht einen branchenführenden Kundenzufriedenheitswert von 97 %. Bei der aktuellen Zufriedenheitsumfrage wurden Kunden befragt, die tagtäglich mit Workday-Lösungen arbeiten. Die Ergebnisse bestätigen den partnerschaftlichen Ansatz, mit dem Workday seine Kunden bei der Automatisierung ihrer Finanz-, Planungs-, Personal (HR)- und Ausgabenmanagement-Prozesse begleitet.

Im Geschäftsjahr 2021 (1. Februar 2020 bis 31. Januar 2021) führten Workday und seine weltweiten Partner mehr als 1.800 Deployments* durch, von denen die überwiegende Mehrheit virtuell realisiert wurde. Zu den internationalen Kunden zählten Alight Solutions, die Flinders University, GE, Hong Kong Broadband Network, John Lewis Partnership, Nebraska Medicine und Prisma Health.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet Workday einen 40 % Anstieg der Workday Financial Management-Implementierungen bei Neu- und Bestandskunden, da die Nachfrage nach Workday-Lösungen für Chief Financial Officers (CFOs) weiter zunimmt. Das breit gefächerte Portfolio für den Finanzbereich setzt neue Maßstäbe bei der Transparenz und Kontrolle und lässt damit traditionelle ERP-Systeme weit hinter sich. Workday Financial Management , Workday Adaptive Planning , Workday Accounting Center , Workday Prism Analytics und Workday Strategic Sourcing bieten eine Gesamtlösung für die Unternehmensplanung und Analyse, die alle Finanzprozesse umspannt, von Record to Report, Report to Forecast über Source to Pay bis hin zu Contract to Cash.

Im Fokus steht die Geschäftskontinuität der Kunden

Im Zuge der Pandemie stellte Workday im März 2020 seine Implementierungen und Schulungen fast vollständig auf virtuelle Prozesse um. Als cloudnative Plattform konnte Workday diesen Umstieg innerhalb weniger Tage und mit minimalen Disruptionen für geplante Go-lives vollziehen – ein enormer Vorteil für seine internationale Kundenbasis. Dank der erfolgreichen Deployments in einer Vielzahl von Branchen und Regionen konnten Workday-Kunden vom Mittelständler mit 500 Beschäftigten bis zum Weltkonzern mit über 500.000 Arbeitnehmenden ihre digitalen Transformationsinitiativen vorantreiben und dabei die Kontinuität der operativen Abläufe aufrechterhalten.