Berlin (ots) - Personalverantwortliche legen besonderen Wert auf die

Schlüsselqualifikationen (engl.: Softskills) von Bewerbern und Bewerberinnen,

welche weit über fachliche Kompetenzen hinausgehen. Diese Softskills sagen über

eine Person unter anderem aus, wie sie Problemstellungen angeht, sich

organisiert und mit anderen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen

zusammenarbeitet. Doch welche persönlichen und sozialen Kompetenzen verlangen

die Unternehmen von Bewerbern und Bewerberinnen und welche Unterschiede zeichnen

sich in den einzelnen Bereichen ab? Der BAP Job-Navigator hat die rund 1,1

Millionen im Mai 2021 veröffentlichten Stellenangebote untersucht und ein Top 10

Ranking der gefragtesten Softskills erstellt.



Teamfähigkeit gefragter denn je





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vom Geschäftsführer bis zum Azubi: Sie müssen Teamplayer sein. Und so istTeamfähigkeit der gefragteste Softskill. In mehr als zwei Drittel aller im Maiveröffentlichten Stellenangebote wurde Teamfähigkeit oder Teamgeistvorausgesetzt, um einen konstruktiven Austausch und eine Zusammenarbeit zuermöglichen, in der jeder eigene Vorschläge einbringen kann. Dies steigere dieProduktivität: "Gerade in Zeiten der Digitalisierung spielt Teamfähigkeit einenoch stärkere Rolle als noch vor einigen Jahren. Wenn es darum geht, komplexeProjekte oder Lösungsvorschläge anzugehen, wird verstärkt auchabteilungsübergreifend in agilen Teams gearbeitet, um bestmögliche Ergebnisse zuerzielen. Dass diese Sozialkompetenz zuletzt noch stärker nachgefragt wurde,spiegelt sich deutlich in den analysierten Jobangeboten wider. Im Vergleich zu2019 ist der Anteil der Nennungen um 5,2 Prozentpunkte gestiegen", erläutertFlorian Swyter, Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes derPersonaldienstleister e.V. (BAP) .Teamfähigkeit ist in allen Bereichen des Arbeitsmarktes wichtig, doch besondersim Marketing (83 Prozent aller Jobs), im Bereich Unternehmensführung undManagement (78,3 Prozent), Organisation und Projektmanagement (77,8 Prozent)sowie IT und Telekommunikation (77,5 Prozent) wird besonders auf Zusammenhalt imTeam gesetzt und somit explizit in Stellenangeboten gefordert. Selbst imVertrieb und Verkauf liegt der Anteil mit 74,7 Prozent deutlich über demDurchschnitt, obwohl gerade im Vertrieb ein größeres Konkurrenzdenken als inanderen Berufsgruppen vorherrscht. Bei der Betrachtung der Nachfrage in denverschiedenen Hierarchieebenen, zeigt sich, dass besonders bei YoungProfessionals (80,2 Prozent aller Jobs) auf Teamfähigkeit gesetzt wurde.Persönliche Kompetenzen mit großer BedeutungDie Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, gehört ebenfalls zu den