Velodyne Lidar und MADD kooperieren zur Förderung des Verständnisses der Technologie für autonome Fahrzeuge

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute bekannt, dass das Unternehmen bereits im dritten Jahr mit Mothers Against Drunk Driving (MADD) an einer öffentlichen Aufklärungsinitiative arbeitet, die sich auf die Sicherheitsvorteile der autonomen Fahrzeugtechnologie konzentriert. Die Partnerschaft zwischen Velodyne und MADD umfasst Aufklärungsprogramme, Sensibilisierungskampagnen und gemeinsam gesponserte Veranstaltungen mit dem Ziel, die öffentliche Akzeptanz der autonomen Technologie weiter zu erhöhen, um Kollisionen unter Alkoholeinfluss zu reduzieren und letztendlich gänzlich zu vermeiden.

Um das dritte Jahr der Zusammenarbeit zu würdigen, wird Natasha Thomas, MNM, Executive Director, MADD Northern California, als Gast in einer Velodyne Lidar LIVE!-Folge am 20. August um 10 Uhr PDT (19:00 Uhr MESZ) auftreten. Während des Webinars wird Thomas die Rolle der autonomen Fahrzeugtechnologie auf dem Weg zum Ziel von null Todesfällen durch Alkohol am Steuer ansprechen.

Seit der Gründung hat MADD dazu beigetragen, die Zahl der Todesfälle durch Trunkenheit am Steuer um die Hälfte zu reduzieren und gleichzeitig fast eine Million Opfer dieses brutalen, vermeidbaren Verbrechens zu unterstützen. Dennoch fordert Trunkenheit am Steuer weiterhin jedes Jahr mehr als 10.000 Menschenleben und ist damit für mehr Todesfälle auf den Straßen der Nation verantwortlich als jede andere Ursache. Vollautonome Fahrzeugtechnologie hat das Potenzial, Fahrten unter Alkoholeinfluss zu verhindern und Kollisionen auf den Straßen zu reduzieren.

„Seit fast 41 Jahren arbeitet MADD daran, das Verhalten und die Einstellung zu Alkohol am Steuer zu verändern – mit großem Erfolg. Aber wir haben gelernt, dass die Technologie entscheidend ist, um unser Ziel von null Todesfällen durch Alkohol am Steuer zu erreichen“, sagte Alex Otte, MADD National President. „Autonome Fahrzeugtechnologie birgt das große Versprechen, uns dabei zu helfen, das Fahren unter Alkoholeinfluss zu eliminieren. Deshalb freuen wir uns so sehr über die Partnerschaft mit Velodyne.“