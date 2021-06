Indigo und Beiselen erweitern Pilotprogramm angesichts des wachsenden Interesses an Carbon Farming (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Basel (ots) - Indigo Agriculture (http://www.indigoag.eu/) Europe ,(http://www.indigoag.eu/) ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, imEinklang mit der Natur Landwirt*innen zu helfen, die Welt nachhaltig zuernähren, und Beiselen (http://www.beiselen.com/) , eines der führendendeutschen Agrarhandelsunternehmen in Familienbesitz, das sich der Transformationder Landwirtschaft verschrieben hat, gaben heute eine bedeutende Ausweitung desIndigo Carbon-Pilotprogramms über Sachsen-Anhalt und Thüringen hinaus bekannt.Dies wird es mehr deutschen Landwirtschaftsbetrieben ermöglichen teilzunehmenund eine Reihe von wirtschaftlichen, agronomischen und klimatischen Vorteilendurch Indigo Carbon zu erschließen. Dazu gehören die verbesserte Rentabilitätder Betriebe und Produktivität sowie eine erhöhte Widerstandsfähigkeit undNachhaltigkeit. Die Ausweitung des Pilotprogramms basiert auf den Erkenntnissenund der Dynamik, die im Frühjahr gesammelt worden sind, sowie auf derzunehmenden politischen Unterstützung für Carbon Farming in Deutschland, diesich auch in den neuen Eco Schemes der GAP widerspiegeln.Das Indigo Carbon Programm ist das erste seiner Art in Europa, dass die neueVerified Carbon Standard (VCS) Methodik von Verra verwendet. Die Methodik isteinzigartig, da sie die Reduktion aller wichtigen Treibhausgasemissionen auf demBetrieb zusammen mit der Erhöhung des organischen Kohlenstoffgehalts fixiert imBoden quantifiziert, die sich aus der Anwendung regenerativerlandwirtschaftlicher Praktiken ergibt. Dazu gehören der Anbau vonZwischenfrüchten, der Einsatz von weniger synthetischen Düngemitteln und diereduzierte Bodenbearbeitung. Die Anwendung der VCS-Methode gewährleistet dieIntegrität der Kohlenstoffzertifikate, die durch die Anwendung dieser Praktikenerzeugt werden. Dies zieht bereits das Interesse von Unternehmen wie Barclays, IBM , Maple Leaf Foods, JP Morgan und Ralph Lauren Corporation an, die sich zumKauf der ersten verifizierten Kohlenstoffzertifikate aus der Landwirtschaftverpflichtet haben.Landwirtschaftsbetriebe, die über Beiselen am Indigo Carbon-Programm ab derkommenden Wintersaison teilnehmen, erhalten einen zusätzlichen Anreiz zumEinstieg, um einen Teil der Umstellungskosten zu decken. Dieser Anreiz kann sichin Abhängigkeit von der Größe der am Programm eingeschriebenen Felder und denangewandten landwirtschaftlichen Praktiken erhöhen.Landwirtschaftsbetriebe, die die Qualifizierungskriterien erfüllen, können sichzunächst für 5 Jahre an dem Programm beteiligen. Die Geschwindigkeit und derUmfang, in dem die Landwirtschaftsbetriebe ihre Bewirtschaftungspraktiken