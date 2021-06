Die Aussichten für Aurora Solar Technologies scheinen hervorragend - nicht nur was die Solarzellenmessgeräte des Unternehmens angeht sondern auch in Bezug auf die neue Software Insight.

Es scheint zu laufen, bei Aurora Solar Technologies (TSXV ACU / WKN A14T2F). Nicht nur, dass das Bewertungsprojekt der neuen Daten-Software Insight erste positive Ergebnisse bringt, auch das Interesse an den alten und neuen Messgeräten des Unternehmens für die Solarzellenproduzenten ist offenbar groß!



Insight Essentials, die erste einer ganzen Reihe geplanter Insight-Versionen, ist dafür gedacht, eine ganze Solarfabrik umfassendes Ertragsmanagement sowie die zugehörige Berichterstattung zu liefern. In Zukunft sollen neue Versionen auch die Einbeziehung von zusätzlichen Datenquellen wie den DM-Geräten von Aurora erlauben. Das, so das Unternehmen, werde entscheidenden Verfahrenskontrollbedarf erfüllen und ein komplett integriertes System für Ertrags- und Qualitätskontrollmanagement in der Solarzellenherstellung bieten.

Aurora testet Insight Essential bereits bei einem bestehenden Kunden und laut dem Unternehmen ist die erste Phase dieser Tests erfolgreich verlaufen. In der zweiten Testphase werden nun Nutzwert und kommerzieller Wert geprüft und derzeit, so Aurora, habe sich bestätigt, dass die Kennzeichnung von „problematischen“ Chargen, der Leistungsvergleich von Prozessequipment und deren Analyse erheblichen Nutz- und kommerziellen Wert aufweisen. Was Aurora auch so erwartet hatte.