Der Streamingdienst wächst rasant. In den letzten sechs Jahren hat sich der Nettogewinn der Unterhaltungsplattform mehr als verzehnfacht! Der Aktienkurs markierte im April mit 41,30 Euro ein Allzeithoch. Seither korrigierte die Aktie um 37% auf aktuell 26 Euro. Eine günstige Einstiegsgelegenheit? – Wir sprechen mit Vorstand Ben Bos. Der Manager betont, daß Cliq Digital zwar von der Pandemie kräftig profitiert hat, das Unternehmen aber schon vorher schnell gewachsen ist. Kernprodukt – mehr als 90% des Gesamtumsatzes – ist der Verkauf eines digitalen Abos, 14,99 Euro pro Monat, mit Entertainment-Angeboten in fünf Kategorien: Filme, Musik, Sport, Hörbücher und Spiele. 2020 war das beste Jahr der Firmengeschichte. Der Umsatz kletterte um knapp 70%, der operative Gewinn (Ebitda) explodierte um 177% auf 16 Millionen. Im ersten Quartal des laufenden Turnus setzte sich die positive Entwicklung nahtlos fort: Die Erlöse legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 49% auf gut 30 Millionen, das Ebitda sprang sogar um 142% auf 5,3 Millionen. Bos berichtet von einem guten Start in das zweite Quartal. Gute Aussichten, daß die Jahresprognosen erreicht werden können. Der Vorstand stellt für 2021 Erlöse von mindestens 140 Millionen in Aussicht, das Ebitda soll rund 22 Millionen betragen, die Marge ordentliche 18%. Bos verweist darauf, daß bei den Düsseldorfern ein positiver cash flow sprudelt und die Rheinländer gleichzeitig eine Dividende zahlen. Nach der Hauptversammlung im April wurden 46 Cent ausgekehrt. Wegen der Dividende hält Bos die Aktien nicht nur für Growth-, sondern auch für Value-Investoren interessant. Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat haben das ermäßigte Kursniveau genutzt und Cliq-Digital-Aktien für gut 100.000 Euro geordert. Ginge es nach Analysten, müßten sich die Aktien in den kommenden zwölf Monaten mehr als verdoppeln. Ihr gemitteltes Kursziel lautet auf 61 Euro. Aktueller Börsenwert 161 Millionen. Das KGV (2021) schätzungsweise 11. Billig. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rund 1,1. Moderat. Fazit: Das Geschäftsmodell funktioniert. Cliq Digital wächst rasant. Die Kurskorrektur zum Einstieg nutzen!