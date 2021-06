---------------------------------------------------------------------------

Ernennung des Executive Managers - Projektentwicklung



Das diversifizierte Unternehmen für Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M, OTCQX: ECGFF) freut sich die Ernennung von Mr. Shaun O'Neill, einem äußerst erfahrenen Projektmanager, bekannt zu geben.



Shaun wurde zum Executive Manager - Projektentwicklung ernannt und wird seine Tätigkeit im Juli aufnehmen.



Bei der Ernennung geht es um eine neu geschaffene Führungsposition, die verantwortlich ist für den Bau der HF-freien 20.000 tpa EcoGraf(TM)-Produktionsanlage für Batterieanodenmaterialien in Westaustralien. Die Entwicklung wird die erste Anlage außerhalb Asiens sein, welche hochwertiges, nachhaltig produziertes Batterieanodenmaterial für den weltweiten Lithium-Ionen-Batteriemarkt herstellt und die erste Anlage in Australien, die einen Batterierohstoff wertschöpfend verarbeitet.

Shaun ist ein in Perth, Westaustralien, ansässiger ausgewiesener Metallurg und hat über 23 Jahre Branchenerfahrung in Betrieb, Projektmanagement und Inbetriebnahme einer breiten Palette von Rohstoffen, einschließlich Batteriemineralien und kritische mineralische Rohstoffe.

Im Laufe seiner Karriere war Shaun an einer Reihe von

Batteriemineralentwicklungen in der Industrieregion Kwinana-Rockingham beteiligt, sowohl was den Bau als auch was den Betrieb betrifft. Er war Projektmanager für die Tianqi Lithiumhydroxid-Verarbeitungsanlage und hat auch in der BHP Billiton Nickel-West-Raffinerie gearbeitet.

Zu seinen früheren Aufgaben gehörten auch die Tätigkeit für BHP Billiton und die 3,5 Milliarden AUD schwere Erweiterung von Worsley-Alumina und das 3,4 Milliarden AUD schwere Ravensthorpe Nickel-Projekt.



Andrew Spinks, EcoGrafs Managing Director, erklärte: "Sich eine Führungskraft von Shauns Kaliber und umfassender Erfahrung zu sichern, geschieht zur rechten Zeit. Dies ist eine zentral wichtige Ernennung für unser Managementteam zum Bau unserer australischen

Batterieanodenmaterial-Anlage. Shauns lokales Wissen über die Industrieregion Kwinana-Rockingham ist ein bedeutender Vorteil, da das Gebiet zu einem wichtigen Zentrum für die Rohstoffverarbeitung in der globalen Lieferkette für Lithium-Ionen-Batteriematerialien werden soll."