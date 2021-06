Steigt der Meeresspiegel, steigen auch die Liquiditätsrisiken im Firmengeschäft

Köln (ots) -



- Ökonomen des internationalen Kreditversicherers Atradius identifizieren

Länder, deren Wirtschaft der Klimawandel besonders hart treffen wird

- Länderrisiken steigen bei Geschäften in diesen Ländern signifikant

- Höhere Temperaturen bringen aber auch neue Chancen für Unternehmen mit

Umwelttechnik

- Deutsche Wirtschaft wird als möglicher Profiteur gesehen



Die Auswirkungen des Klimawandels dürften in den kommenden Jahren die

finanzielle und soziale Stabilität vieler Länder gefährden und die

Forderungsrisiken für Unternehmen, die in diese Staaten liefern, deutlich

erhöhen. Auf der anderen Seite werden Unternehmen, die technologische

Innovationen zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels entwickeln, von der

Entwicklung profitieren. Das ist das Fazit des internationalen

Kreditversicherers Atradius, der in einer Analyse den Einfluss des Klimawandels

auf das Länderrisiko untersucht hat. Dieses wiederum dient Unternehmen als

wichtige Grundlage für Exportgeschäftsentscheidungen. Ist ein Länderrisiko hoch,

so besteht unter anderem eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die

Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit von Staaten beeinträchtigt ist und die

Unternehmen sowie öffentliche Organisationen in einem Land ihren

grenzüberschreitenden Zahlungsverpflichtungen nur eingeschränkt nachkommen

Naturkatastrophen - die Auswirkungen des Klimawandels sind vielschichtig und

belasten die Volkswirtschaften weltweit. Besonders betroffen sind laut der

Atradius-Studie Länder in Afrika, der Karibik und der Asien-Pazifik-Region,

denen die Ressourcen für die notwendigen Gegenmaßnahmen fehlen.



"Staaten, die entsprechende Investitionen in technologische Innovationen im

Bereich Agrartechnik, Küsten- und Gewässerschutz sowie Erneuerbare Energien

vornehmen können, mindern daher das Länderrisiko und schaffen stabile

Handelsbedingungen. Diese Investitionen eröffnen wiederum neue Marktchancen für

innovative Unternehmen aus Deutschland und anderen Staaten, die über ein

entsprechendes Know-how im Umwelt-, Agrar- und Klimaschutzbereich verfügen",

sagt Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Deutschland, Mittel- und

Osteuropa von Atradius.



Wetterextreme gefährden Afrika und die Asien-Pazifik-Region



Ein mögliches Maß, um die mit den Folgen der Klimaveränderung einhergehenden

Probleme für einzelne Länder darzustellen, ist der von der Universität Notre

Dame in Illinois, USA entwickelte ND-GAIN-Index. Er bildet jährlich für 181

Länder die beiden Parameter "Verletzlichkeit" und "Anpassungsfähigkeit" im

Hinblick auf die Folgen des Klimawandels ab. Der Grad der Verletzlichkeit Seite 2 ► Seite 1 von 2



