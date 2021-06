Köln (ots) -



- Am heutigen Internationalen Tag von Frauen in Ingenieurberufen stellt Ford

beispielhafte Geschichten von Ingenieurinnen und angehenden Mitarbeiterinnen

vor

- Zahlreiche Ingenieurinnen und Technikerinnen treten bei Ford beruflich in die

Fußstapfen ihrer Eltern und inspirieren damit auch kommende Generationen

- Ford fördert Frauen in technischen Berufen. Die Produktions- und Motorenwerke

in Rumänien weisen bereits einen Frauenanteil von knapp 50 Prozent auf



Ford feiert heute den Internationalen Tag von Frauen in Ingenieurberufen, der

weltweit unter der Schirmherrschaft der UNESCO stattfindet. Der Blick fällt

dabei insbesondere auf diejenigen Frauen, die beruflich in die Fußstapfen ihrer

Eltern getreten sind sowie auf die Aktivitäten des Unternehmens, um Mädchen und

junge Frauen in technische Berufe zu bringen. Jedes Jahr werden bei Ford in

Deutschland, Spanien und Großbritannien zahlreiche Programme durchgeführt, um

weiblichen Nachwuchs zu ermutigen, eine Karriere in den Bereichen Ingenieurwesen

und Technologie zu suchen. Auch in Zeiten von Reise- und Kontaktbeschränkungen

laufen diese Programme online weiter.







ergriffen haben und damit erfolgreich in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten

sind:



Daniela Arts, Fertigungs-Ingenieurin, Köln



"Als Kind habe ich das Ford-Werk oft besucht, und mein Vater war stets

begeistert, mir die Produktion und die Autos zu zeigen. Bei Ford zu arbeiten war

das, was ich wollte, und es war tatsächlich die einzige Bewerbung, die ich

überhaupt geschrieben habe. Dies war für das duale Studium do2technik, welches

eine Ausbildung bei Ford, einen Bachelor, ein Praktikum und einen möglichen Job

bei Ford beinhaltet, den ich am Ende auch bekommen habe."



Kathrin Rügenberg, Karosseriebau-Ingenieurin, Köln



"Ich erinnere mich, dass ich meinen Vater bei einigen Ford-Familientagen

begleitet habe. Er half mir auch aktiv bei naturwissenschaftlichen und

technischen Themen. Als ich auf der Suche nach einem Praktikum war, hat mich

mein Vater dazu ermutigt, dies bei Ford zu tun, wo ich mit verschiedenen

Berufszweigen in Kontakt gekommen bin. Ich habe mich schnell auf das Engineering

und das do2technik-Programm konzentriert, mit Erfolg."



Alexandra Walker, Qualitätsmanagerin Antriebsstrang, Großbritannien



"Mein Großvater arbeitete in den 1940er Jahren im Ford-Werk in Leamington Spa,

und mein Vater war Dozent für Ingenieurwissenschaften, der viele

Ford-Auszubildende unterrichtete. Ich selbst habe vor 33 Jahren als

Ferienpraktikantin beim Ford Chassis- und Achsenwerk in Swansea angefangen und Seite 2 ► Seite 1 von 3



