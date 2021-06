Hamburg (ots) -



- Einfach einen Kredit aufnehmen? Rund 52 Prozent der Senioren fühlen sich bei

der Kreditvergabe benachteiligt, jeder achte Kreditantrag eines Rentners trotz

Immobiliensicherheit abgelehnt

- Wenig Geld, wenig Freiheit: Nur zwei von fünf Krediten liegen über 100.000

Euro, 49 Prozent der Gelder zweckgebunden



Reich in Rente? Senioren, die mit einem schuldenfreien Eigenheim in den

Ruhestand gehen, haben einen guten Grundstock für ihre Altersvorsorge gelegt.

Doch auch Immobilienbesitzer der Altersgruppe 65+ haben Wünsche, die sich nicht

aus vorhandenem Vermögen oder den laufenden Pensions- oder Rentenzahlungen

stemmen lassen. Eine repräsentative Studie von Civey im Auftrag von wertfaktor

hat den Finanzierungsbedarf von Senioren und die Konditionen untersucht, zu

denen Rentnern immobilienbesicherte Kredite aufnehmen. Die repräsentative

Befragung unter mehr als 1.000 Teilnehmern ab 65 Jahren wurde im April 2021

durchgeführt.





Altersdiskriminierung? Senioren fühlen sich bei Darlehensvergabe benachteiligtGeld nur gegen Sicherheit: Wer einen Kredit aufnehmen will, muss plausibelmachen, dass er oder sie das Geld auch zurückzahlen kann. Galten früherzukünftiges Einkommen und vorhandenes Vermögen als Garant für eine gute Bonität,verschob der Gesetzgeber mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie im Jahr 2016 dieGewichtung stark in Richtung Einkommensentwicklung. Schlecht für Senioren, diezwar eine schuldenfreie Immobilie, aber keine hohen Rentenzahlungen vorweisenkönnen? Ja, sagen 51,6 Prozent der Befragten in der Altersgruppe 65+ und 53,7Prozent der Befragten über 70. Sie haben das Gefühl, dass Menschen ihres Altersbei der Vergabe von Krediten durch Banken benachteiligt werden. Senioren imWesten der Republik (53,6%) fühlen sich dabei signifikant schlechter behandeltals die im Osten (44,4%).Diese Wahrnehmung deckt sich auch mit der Erfahrung von Beschäftigten in Bankenund Finanzdienstleistungen. 38,5 Prozent dieser Berufsgruppe bestätigte, dassältere Menschen bei der Kreditvergabe Nachteile hätten, nur 14,5 Prozent konntekeinerlei Benachteiligung erkennen. Je näher die Beschäftigten selbst amRenteneintritt sind, desto ausgeprägter ist der Eindruck, Ältere hätten bei derKreditvergabe schlechtere Chancen und Konditionen: Rund jeder Zweite (49,6%) derAngestellten im Finanzsektor in der Altersgruppe zwischen 50 und 64 sah das so.Zu alt trotz Sicherheiten? Mehr als jeder achte Kreditantrag wird abgelehntBewilligt werden Kredite von den Banken auch in der Altersgruppe über 65.Immobilienvermögen ist dafür aber keine Garantie: Die Umfrage zeigt, dass mehr