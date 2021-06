Manning Ventures bestätigt Eisenformationen bei drei Eisenerzprojekten in Quebec

Vancouver (British Columbia), den 23. Juni 2021 - Manning Ventures Inc. (CSE: MANN, Frankfurt: 1H5) („Manning“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse seines jüngsten Phase-1-Bodenkartierungs- und Probennahmeprogramms bei drei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Eisenerzprojekte in der Eisenerzregion Wabush-Fermont in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben.

Das Phase-1-Programm hat das Vorkommen von Eisenformationen in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Lac Simone, Hope Lake und Broken Lake erfolgreich bestätigt.

Feldcrews haben historisch dokumentierte Ausbisse von Eisenformationen von Explorationen in den 1960er Jahren sowie von jüngeren Explorationen im vergangenen Jahrzehnt besichtigt und verifiziert. Darüber hinaus haben Feldcrews Eisenformationen in Gebieten identifiziert, in denen diese nur anhand magnetischer Flugvermessungen vermutet und zuvor nicht mittels Bodenarbeiten geprüft worden waren. Die Eisenformation wurde dort erprobt, wo sie zutage tritt, um den Gehalt und die Mineralogie in jedem Zielgebiet zu bewerten. Die Proben wurden an Activation Laboratories zur geochemischen Analyse geschickt. Die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie eingetroffen sind.

Die im Rahmen der Phase-1-Feldarbeiten erhaltenen Informationen werden dazu beitragen, die lithologische und strukturelle Basis eines jeden Konzessionsgebiets zu aktualisieren. Diese Arbeiten werden die Grundlage für die ersten Bohrprogramme des Unternehmens in jedem vorrangigen Gebiet darstellen, wobei das primäre Ziel darin besteht, die Mächtigkeit, den Gehalt und die mineralisierte Beschaffenheit der Eisenformation bei jedem Ziel zu ermitteln.

„Wir sind mit dem Umfang der Bestätigungen dieses Phase-1-Programms sehr zufrieden“, sagte CEO Alex Klenman. „Diese Projekte stellen äußerst vielversprechende Eisenerz-Explorationskonzessionsgebiete dar. Die Ergebnisse dieser Feldarbeiten liefern wertvolle Daten, die uns dabei helfen werden, die Phase-2-Explorationsarbeiten, einschließlich erster Testbohrungen, zu ermitteln“, ergänzte Klenman.

Bild 1: Ausbiss von Eisenformation beim Konzessionsgebiet Lac Simone

Bild 2: Eisenformation (Vordergrund) beim Konzessionsgebiet Broken Lake

Das 3.584,1 Hektar umfassende Konzessionsgebiet Lac Simone befindet sich unmittelbar südlich von Fermont, Quebec, und weist zahlreiche derselben Attribute wie andere fortgeschrittenere Konzessionsgebiete in der Nähe auf, ist jedoch deutlich weniger erschlossen. Die magnetische Signatur des Konzessionsgebietes Lac Simone deutet zusammen mit der regionalen Kartierung und den historischen Arbeiten darauf hin, dass mehrere Eisenformationshorizonte vorhanden sind.