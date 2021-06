Und die Leidenszeit der Aktionäre scheint sich nun aber dem Ende zuzuneigen. Der Aktienkurs der NIKOLA Corp. erholte sich in den letzten Wochen vom Tief bei 9,37 USD (am 21.04.) kräftig auf aktuell 17,32 USD. Und die heutigen positiven Vorzeichen könnten auch an der aktuellen Meldung liegen.

Heute liefert Pablo Koziner, President Energy and Commercial bei Nikola die erste, der für die nächsten Monate angekündigte Nachrichtenoffensive

NIKOLA liefert, wie Anfang letzter Woche von Pablo Koziner versprochen, Unternehmensfortschritte. So sichert man sich jetzt eine Tagesproduktion von rund 50 Tonnen Wasserstoff für die geplante Wasserstoffinfrastruktur – erstmal für Tankstellen im Mittleren Westen. in einem Radius von 300 Meilen um den Standort in Indiana. Damit wäre schon mal einer der meistgenutzten Transportkorridore der USA abgedeckt.

Dafür nimmt man 50 Mio USD in die Hand – 50 Tonnen Wasserstoff Tagesproduktion

NIKOLA und die Wabash Valley Ressources Inc haben sich geeinigt: Nikola informiert heute über ein 50 Mio US-Dollar Investment in einer Kombination aus Cash und NIKOLA-Aktien zum Erwerb einer 20 % Beteiligung an einem Wasserstoffprojekt in West Terre Haute, Indiana. Dort soll aus “Abfällen” der Kohlevergasung oder Nebenprodukten, wie “Petrol Koks” , in Kombination mit Biomasse “nachhaltiger Wasserstoff” für den Mobilitätssektor und für die Grundlaststromerzeugung produziert werden.