Inca One informiert über aktuellen Stand der Gold-Vorauszahlungsfazilität

Seit Inanspruchnahme der Fazilität Ende März 2021 liegt nun mehr als die Hälfte der ursprünglichen Laufzeit hinter dem Unternehmen und das Unternehmen konnte alle Mittel erfolgreich einsetzen. Darüber hinaus wurde die erste Goldzahlung an OCIM früher als geplant entrichtet.

Zur Verdeutlichung des bisherigen Erfolgs der Fazilität zeigt die folgende Tabelle den schrittweisen Anstieg der Lieferungen seit Januar 2021, einschließlich des Monats Mai, in dem in puncto Lieferungen und Goldproduktion ein Rekord erzielt wurde.

Infolge der vorzeitigen Erfüllung der Bedingungen der Fazilität befindet sich das Unternehmen nun mit OCIM in Gesprächen über eine deutlich umfangreichere Vorauszahlungsfazilität mit längerer Laufzeit.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Erfolg unserer Gold-Vorauszahlungsfazilität mit OCIM“, meint Edward Kelly, President und CEO von Inca One. „Sie hat es uns ermöglicht, zu zeigen, dass die Erzlieferungen unserer Kunden - kleinere Bergbaubetriebe - ausreichen, um die Produktion auf volle Kapazität hochzufahren.“

Über Inca One

Inca One Gold Corp. ist ein an der TSX-V notierter Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Goldmineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt. Das Unternehmen hat über 92.000 Unzen Gold produziert und in den ersten sechs Betriebsjahren einen Umsatz von über 125 Millionen US-Dollar erzielt. Inca One wird von einem erfahrenen und qualifizierten Managementteam geleitet, das das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer bei der Betreuung von behördlich genehmigten Kleinbergbaubetrieben in Peru etabliert hat. Peru ist der siebtgrößte Goldproduzent der Welt und sein kleiner Bergbausektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Inca One verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incaone.com.