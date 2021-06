Seite 2 ► Seite 1 von 2

Corona: Fast die Hälfte (47 Prozent) der 18- bis 24-Jährigen hat mehr bezahlteOnline-Medien konsumiertSeit Beginn der Corona-Pandemie haben 22 Prozent der Deutschen mehr fürOnline-Mediennutzung ausgegeben. 10 Prozent wollen auch künftig mehr ausgebenals vor der Pandemie, 11 Prozent wollen ihren Konsum wieder reduzieren.Besonders stark angestiegen ist die bezahlte Mediennutzung in den jüngerenAltersgruppen. 47 Prozent der 18- bis 24-Jährigen und 35 Prozent der 25- bis34-Jährigen steigerten ihre Ausgaben während der Pandemie. 22 bzw. 17 Prozenthaben die Absicht, bei ihren höheren Ausgaben zu bleiben. Deutlich über demDurchschnitt aller Befragten in Deutschland lagen die Berlinerinnen undBerliner. In der Hauptstadt konsumierten 25 Prozent aller Befragten mehrbezahlten Content als vor der Pandemie.International liegt Deutschland damit allerdings unter dem Schnitt von 26Prozent an Personen, die mehr für Mediennutzung ausgegeben haben. Nur Japan (17Prozent) und Frankreich (20 Prozent) lagen noch niedriger. Das VereinigteKönigreich (26 Prozent), Australien (34 Prozent) und Singapur (35 Prozent) lagendeutlich über dem Schnitt.60 Prozent der deutschen Erwachsenen sind bereit, für Online-Inhalte zu bezahlenInsgesamt sind 60 Prozent der deutschen Erwachsenen generell bereit, fürOnline-Inhalte zu bezahlen, wobei Film und Fernsehen (42 Prozent) sowie Musik(32 Prozent) am beliebtesten sind, gefolgt von Online-Nachrichten (14 Prozent).