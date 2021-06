Zwei Auszeichnungen für Living Haus beim German Brand Award 2021 / Living Haus füllt Markenversprechen mit Leben und gewinnt doppelt beim renommierten Markenaward (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Living Haus, die junge Ausbauhausmarke (

http://www.livinghaus.de ), ist beim German Brand Award 2021 gleich doppelt

ausgezeichnet worden: Als Winner in der Kategorie "Excellent Brand of the Year -

Building & Elements" und mit einer Special Mention in der Kategorie "Digital

Brand of the Year". Damit würdigt die Jury die konsequente Arbeit, mit der

Living Haus im vergangenen Jahr die (digitale) Revolution des Hausbauerlebnisses

vorangetrieben hat.



Versprechen mit Leben gefüllt





"Diese Auszeichnungen in einem so renommierten Wettbewerb zeigen uns, dass wirmit unserer App und unseren anderen neuen digitalen Angeboten die richtigenSchritte unternommen haben, um unser Markenversprechen mit Leben zu füllen",sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. Sven Keller,Marketingleiter bei Living Haus, ergänzt: "Mit der App und der Online-Beratungwaren wir in der Branche Vorreiter und haben neue Maßstäbe gesetzt. Aber vorallem konnten wir damit das Hausbauerlebnis für unsere Interessenten undBauherren verbessern. Wenn sie von Living Haus begeistert sind, ist das dasBeste, was wir für unsere Marke tun können. Und das sehen auch die Experten inder Jury so."Living Haus Baufamilien haben ihr Bauprojekt immer im BlickMit digitaler Kommunikation überbrückt Living Haus die Passagen, in denen beianderen Herstellern Funkstille herrscht. Über die App sind Baufamilien immervoll im Bild über alle Fortschritte ihres Bauprojekts - vor allem auch die, dieim Werk oder an anderer Stelle stattfinden. Dort, wo sie sie normalerweise nichtmitbekommen. Außerdem haben sie in der App immer alle relevanten Unterlagen,alle Nachrichten und vor allem ihr persönliches Living Haus Team bei sich. Auchim Vorfeld der Hausbauentscheidung ist Living Haus unter den erschwertenBedingungen der Pandemie stets für seine Interessenten da. So baute Living Hausdas digitale Informationsangebot aus, führte virtuelle Besichtigungen ein,etablierte ein neues Live-Stream-Format und war vor allem über die neueOnline-Beratung immer zu sprechen. "Im vergangenen Jahr haben wir erstmalsHäuser verkauft, ohne dass Bauherren und Hausberater sich einmal persönlichbegegnet sind", erzählt Hofmann. "Sicher wollen wir das nicht zum Standardmachen. Aber es zeigt, dass du mit Living Haus jederzeit so bauen kannst, wie duwillst."Weiterführende Links:https://www.livinghaus.de/https://www.livinghaus.de/go/appÜber Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet derhessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem inder Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der dieBaufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischenUnterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit,dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz ausExperten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über dieFinanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigenAngeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und demProfi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großenAuswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvariantenund Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen vonihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alleLiving Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. LivingHaus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbürosin ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: https://www.livinghaus.de/Pressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: mailto:presse@livinghaus.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117904/4949792OTS: Living Haus