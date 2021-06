Relay Medical spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund elf Prozent Damit müssen für eine Wertpapier nun 0,17 EUR hingeblättert werden. Doch wie geht es nun weiter?

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Diese Chartmarke liegt bei 0,15 EUR. Bei Relay Medical dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Schließlich steht dieser Indikator bei 0,28 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Relay Medical heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: Sind das bei Relay Medical jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.