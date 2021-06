Berlin (ots) -



- Mehr als 80 Prozent der über 50-Jährigen vergleichen Stromtarife nicht

regelmäßig oder haben ihren Vertrag sogar noch nie gewechselt

- Jeder dritte Mobilfunkvertrag der über 50-Jährigen ist älter als 5 Jahre

- Mehr als jeder dritte Autofahrer über 50 ist seiner aktuellen Kfz-Versicherung

treu und vergleicht Tarife nicht



Wer einen neuen Vertrag abschließt, bekommt bei vielen Anbietern attraktive

Konditionen. Bestandskunden hingegen bezahlen oft mehr und bekommen mitunter

sogar weniger Leistung. Der Geldratgeber Finanztip rät deshalb, Strom-, Handy-

oder auch Versicherungsverträge regelmäßig zu prüfen und ggf. zu wechseln. Eine

aktuelle Finanztip-Studie zeigt nun, dass vor allem über 50-jährige Verbraucher

wechselfaul sind. Doch das kann teuer werden: Allein bei den Themen Strom, Handy

und Kfz-Versicherung entstehen einem Standardkunden so Mehrkosten von jährlich

bis zu 460 Euro.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eine repräsentative Studie von Finanztip zeigt: Knapp jeder Dritte über 50 hatnoch nie den Stromanbieter gewechselt. "Wer schon immer Strom bei einem Anbieterbezieht, hängt in der teuren Grundversorgung", sagt Hermann-Josef Tenhagen,Chefredakteur von Finanztip. Für Betroffene ist das Sparpotential groß - lauteiner aktuellen Beispielrechnung von Finanztip bringt der Wechsel in einengünstigen Tarif bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch (3.000 KWh) knapp150 Euro im Jahr. Aber auch wer vor Jahren schon einmal seinen Stromanbietergewechselt hat, sollte regelmäßig Tarife vergleichen. "In unsererBeispielrechnung sparten wir knapp 40 Euro bei einem Wechsel von einem älterenin einen günstigen Tarif." Genau dieser Fall kommt bei Älteren besonders oftvor: Mehr als jeder zweite über 50 hat vor Jahren zwar schon mal denStromanbieter gewechselt, vergleicht aber nicht regelmäßig Tarife. Für dieAnbieter ist es lukrativ, dass die besonders geburtenstarken Jahrgänge nichtwechseln.Ältere Handyverträge sind deutlich zu teuerEin weiterer Kostenfaktor privater Haushalte sind Handytarife. "ImMobilfunkbereich beobachten wir seit Jahren fallende Preise - erst im E-Netz,jetzt zunehmend auch im hochwertigen D-Netz", sagt Tenhagen. Die Folge: Je älterein Tarif ist, desto teurer ist er im Vergleich zu neuen Angeboten. "Vor allemdie Generation 50plus telefoniert besonders häufig zu hohen Kosten, denn jederdritte Handyvertrag von ihnen ist älter als fünf Jahre." Besonders im D-Netzgeht das in Geld, wie eine Beispielrechnung von Finanztip zeigt: Besteht hierder Vertrag schon seit zehn Jahren zahlen die Inhaber 264 Euro im Jahr zu viel,bei 5 Jahre alten Verträgen immerhin noch 192 Euro. Der Rat vom Finanztip-Chef: