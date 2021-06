Versus Systems treibt das Fan Engagement beim 2021 Bassmaster Classic voran

Besucherrekord beim Bassmaster Classic in Fort Worth (Texas) – Publikum kehrt in Massen zu Live-Veranstaltungen zurück

LOS ANGELES, 23. Juni 2021 -- Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen beim 2021 Bassmaster Classic, dem weltweit bekanntesten Angel-Wettbewerb in Fort Worth (Texas) mit einem Publikumsrekord von knapp 150.000 Besuchern, für das ‚Fan Engagement‘ verantwortlich zeichnete.

Im Rahmen des von Huk präsentierten Angel-Wettbewerbs 2021 Academy Sports + Outdoors Bassmaster Classic, der auch als „Super Bowl of Bass Fishing“ bezeichnet wird, fanden während der Classic Week zahlreiche Begleitveranstaltung statt, darunter eine Kickoff-Party, Konzerte, Wiegezeremonien sowie die Bassmaster Classic Outdoors Expo. Das Megaereignis wurde vom Nachrichtensender Fox zu mehr als 1,6 Millionen Zusehern ausgestrahlt und war seit über einem Jahrzehnt das zuseherstärkste im Fernsehen übertragene Bassmaster-Spektakel. Versus war für das ‚Engagement‘ der Fans vor Ort und die Live-Events während der Veranstaltung zuständig.

Matt Coy, der bereits Hunderte von Live-Events im Stadion – von den Olympischen Winter- und Sommerspielen über Football-Events der Dallas Cowboys bis hin zu Baseballspielen der Los Angeles Dodgers – produziert hat, war als Produktionsleiter von Versus für die Produktion der Veranstaltung verantwortlich. „Wir sind stolz darauf, als Partner von Dickies Arena und JM Outdoor beim diesjährigen Bassmaster Classic den Fans das Beste an Unterhaltung und Engagement bieten zu können“, erklärt Coy. „Eine so hochkarätige Show zu produzieren ist immer eine aufregende und herausfordernde Erfahrung. In diesem Jahr sind wir besonders aufgeregt, nachdem die Fans nun wieder verstärkt in die Stadien zurückkehren. Wir von Versus und unser Team hoffen schon sehr darauf, in diesem Jahr und auch in den Folgejahren noch viele weitere Live-Veranstaltungen mit einem großen Fanpublikum produzieren zu können.“

Das Leistungsangebot von Versus umfasst Produktionsleistungen, eine XEO-Plattform und ein Belohnungssystem. Damit wird für eine entsprechende Einbindung des Publikums quer über alle Medien und Veranstaltungen, vom Live-Sport bis hin zu Videospielen und von Streaming-Medien bis hin zum Rundfunk, gesorgt. Versus Systems befeuert das Engagement von Fans auf der ganzen Welt, sowohl im Stadion als auch zu Hause.