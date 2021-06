Laschet will Bundeskabinett paritätisch aufstellen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will im Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl das künftige Kabinett paritätisch aufstellen. "Das Kabinett, das ich zu bilden die Absicht habe, sollte paritätisch besetzt sein mit Männern und Frauen", betonte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Mittwoch in Düsseldorf erneut. Auch Ost und West müssten im künftigen Kabinett vertreten sein - "nicht nur Nordrhein-Westfalen".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hinterlasse "große Fußstapfen", sagte Laschet. "Das weiß jeder, der für dieses Amt antritt." Merkel habe in 16 Jahren Amtszeit vier Weltkrisen gemeistert und sei in Europa und der Welt angesehen. "Dass sie die populärste Politikerin ist, verstehe ich."